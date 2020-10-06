В Екатеринбурге готовят резервные койки для больных COVID-19

В Екатеринбурге готовят резервные койки для больных COIVD-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом, на котором присутствовал начальник горздрава Денис Демидов. Из-за того, что в области наблюдается резкий рост заболевших, в столице Урала принято решение создать резервный коечный фонд для ковидных больных.

- Необходимо предусмотреть резерв коечного фонда на случай рост заболеваемости COVID-19, исходя из опыта предыдущего периода, когда показатели достигали пиковых значений, - отметил мэр. – Таких коек требуется не менее полутора тысяч, в том числе с использованием мощностей областных учреждений здравоохранения.

Уже сейчас создается резервный коечный фонд на более 2,5 тысячи коек. Кроме того, по словам Дениса Демидова, в случае пика, горздрав запустит в работу дежурные бригады СМП. Напомним, сегодня мы также писали о том, что свердловский тубдиспансер снова переоборудовали в КТ-центр для ковидных больных.