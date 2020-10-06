«Уктусского стрелка» вернули из больницы в СИЗО

Александрова признали виновным в убийстве двух девушек на горнолыжном склоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексея Александрова, признанного виновным в убийстве двух девушек на склоне горнолыжного комплекса Уктус, вернули из больницы в СИЗО.

Об этом рассказали в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Накануне стало известно о том, что «уктусскому стрелку» стало плохо. Из-за этого его госпитализировали в больницу. В итоге медики провели обследование, но каких-то проблем со здоровьем, из-за которых убийца должен оставаться в больнице, у него не нашли.

- Врачи провели комплексное обследование. Его жизни ничего не угрожает, - пояснили в ГУФСИН.