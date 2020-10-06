На Урале наркоторговца отправили на 13 лет в колонию

Три месяца мужчина раскладывал «закладки» на территории Новоуральского ГО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске, что в Свердловской области, местного жителя отправили под суд. Его обвиняют в сбыте наркотиков. В ноябре прошлого года он по Интернету связался с неизвестными и через «закладку» купил у них 272,18 грамм запрещенного вещества. После чего расфасовал на маленькие партии, чтобы впоследствии сбыть.

Этим он занимался на протяжении трех месяцев. «Закладки» он прятал на территории Новоуральского ГО и поселка Верх-Нейвинский Невьянского района. Его задержали 14 февраля этого года в подъезде собственного дома.

- В ходе личного досмотра у него нашли и изъяли 327 пакетиков с застежкой «зип-лок» и свертков изолент с наркотиком общей массой 243,39 грамма, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – В судебном заседании он свою вину полностью признал.

В итоге, суд назначил ему 13 лет и 10 месяцев колонии общего режима.