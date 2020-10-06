Свердловский тубдиспансер снова перепрофилируют в КТ-центр для ковидных пациентов

Свердловский тубдиспансер снова перепрофилируют в КТ-центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь начали ужесточать «коронавирусные» меры и направлять медиков на борьбу с COVID-19. Так, согласно приказу министра здравоохранения региона Андрея Карлова, противотуберкулезный диспансер вновь перепрофилируют в КТ-центр для больных коронавирусом.

- Приказываю организовать на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» амбулаторный центр компьютерной томографии для оказания медпомощи пациентам с острыми респираторными вирусными заболеваниями, подозрением на коронавирус и внебольничную пневмонию, - сообщается в приказе, опубликованном на сайте регионального минздрава.

КТ-центр на базе диспансера уже работал весной и летом этого года, в пик пандемии COVID-19. В этот раз он будет работать каждый день с 14:00 до 20:00.

Напомним, что в Свердловской области число зараженных коронавирусом вплотную приблизилось к отметке 30 тысяч. Накануне губернатор Евгений Куйвашев ужесточил «коронавирусные» меры в регионе.