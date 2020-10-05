На Урале будут судить парня, до смерти избившего товарища

Молодой человек заподозрил своего знакомого в краже денег и избил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске, что в Свердловской области, под суд отправили местного 28-летнего жителя, которого обвиняют в жестоком избиении товарища. После расправы пострадавший погиб. Все произошло в конце августа: в компании своих знакомых парень распивал алкоголь.

Неожиданно помутившимся рассудком он подумал, что его товарищ украл у него деньги. Между ними началась ссора.

- Во время ссоры обвиняемый стал причинять своему оппоненту удары руками, ногами и деревянным бруском, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Как отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, после произошедшего парень сбежал. Но затем осознал, что натворил, сам позвонил в полицию и сдался. На него завели уголовное дело и направили для рассмотрения в Невьянский суд.