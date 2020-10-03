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Общество

С 3 октября в Свердловской области в два раза увеличится число полицейских, которые будут ловить нарушителей «масочного режима»

С начала пандемии нарушителей оштрафовали на 26 миллионов рублей
Евгений СТОЯНОВ
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Силовики будут штрафовать только тех, кто не будет реагировать на требование надеть маску

Силовики будут штрафовать только тех, кто не будет реагировать на требование надеть маску

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня в Свердловской области в общественных местах будет в два раза больше полицейских, которые будут контролировать «масочный режим» и нарушения правил самоизоляции. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— В полиции оценили ситуацию с заболеваемостью и решили возобновить работу с населением. С сегодняшнего дня плотность полицейских нарядов в общественных местах будет увеличена на 50%, - уточнил Горелых. - Поясню, что при виде человека без средств защиты сотрудники полиции обязаны корректно попросить надеть маску. Если гражданин прислушался к законному требованию силовиков, никаких дополнительных мер воздействия к нему применяться не будет.

Представитель полицейского главка подчеркнул, что штрафные санкции будут применяться только к тем нарушителям, кто даже после просьбы надеть маску будет отказываться это сделать.

Также Валерий Горелых рассказал, на какую сумму уральцев оштрафовали с момента начала вспышки пандемии:

- По состоянию с начала пандемии органами внутренних дел уже составлено порядка 30 тысяч административных протоколов на общую сумму штрафов свыше 26 миллионов рублей. Надеюсь, что наши земляки отнесутся с пониманием к работе полиции, — подчеркнул Горелых.

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