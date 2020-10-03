Пролетел на красный и врезался в пешеходов: на Урале водитель ВАЗа устроил аварию, в которой пострадали пять человек

Пятерых пострадавших доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошло ДТП, где пострадали пять человек. Авария случилась в субботу, 3 октября, около 10:00 на улице Победы.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109, проезжающий перекресток на красный свет, столкнулся с Daewoo Nexia, которая поворачивала налево. После этого "девятка" снесла металлическое ограждение и влетела в пешеходов, которые находились на тротуаре.

Водитель "девятки" вылетел на тротуар. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Daewoo Nexia, в свою очередь, отбросило на Skoda Octavia, которая стояла позади.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре пешехода и пассажир автомашины ВАЗ-2109. С травмами различной степени тяжести все доставлены в лечебное учреждение города Нижний Тагил, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сейчас инспекторы устанавливают личности участников ДТП и пострадавших, а также опрашивают очевидцев, чтобы установить точную причину аварии.

Одна из легковушек также сильно пострадала. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения и помнить, что от их действий зависит жизнь и здоровье других людей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.