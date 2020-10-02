В Нижнем Тагиле сотрудники ГИББД и приставы устроили охоту на должников

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИББД и приставы ФССП устроили охоту на должников. Силовики останавливали водителей возле ТЦ «DEPO». Проверяли не только владельцев автомобилей, но и пассажиров. Всего было проверено 115 граждан.

- Госавтоинспекторы останавливали транспортные средства, подъезжающие к торговому центру для проверки водителей и пассажиров на наличие неоплаченных административных штрафов, имеющихся задолженностей по базам федеральной службой судебных приставов и по базам учета нарушений правил дорожного движения ГИБДД, - рассказали в Госавтоиспекции Нижнего Тагила.

Среди проверенных у 33 человек оказались долги по штрафам из ГИБДД. 11 человек сразу оплатили имеющуюся задолженность. Еще на 11 человек сотрудники Госавтоинспекции составили 11 материалов за уклонение от исполнения административного наказания.

По штрафам федеральной службы исполнения наказания было выписано 30 требований о явке на обязательный прием к судебному приставу - исполнителю для погашения задолженностей на общую сумму 3 миллиона 726 тысяч рублей.

В ГИБДД отметили, что многие граждане откладывают оплату штрафа, в результате чего «забывают» или намеренно этого не делают, думая, что наказание их не коснется. Также инспекторы напомнили, что согласно статье 20.25 КоАП РФ, если административный штраф не оплачивается в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления, неплательщику могут назначить штраф в два раза превышающего размер назначенного либо административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы до пятидесяти часов.