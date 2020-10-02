Еще один продуктовый магазин в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения «антиковидных» мер

Продуктовый магазин в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения «антиковидных» мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора оштрафовали продуктовый магазин «Монетка», распложенный в районе Новосвердловской ТЭЦ, за то, что там не соблюдались «антиковидные» требования.

Во время проверки санврачи выяснили, что на территории складов, где постоянно находятся десятки сотрудников, установлены лишь 50 бактерицидных облучателей воздуха вместо необходимых, как минимум, 671.

- За выявленное нарушение в отношении ООО составлен протокол об административном правонарушении и передан на рассмотрение в Кировский районный суд Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Суд принял решение оштрафовать юрлицо на 100 тысяч рублей. Кстати, точно такое же наказание понес магазин «Кировский», в котором плохо проводилась дезинфекция.