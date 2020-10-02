На Урале горбольница «забыла» передать данные о пациентах с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске, что в Свердловской области, городскую больницу оштрафовали за то, что она не вовремя передала в Роспотребнадзор данные о больных коронавирусом. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в региональном Роспотребнадзора и в Краснотурьинском городском суде.

Администрация горбольницы нарушила сразу несколько санитарных правил: «забыла» вовремя передать данные о ковидных пациентах, а также не проводила дезинфекцию помещений после больных.

Согласно данным, опубликованным на сайте Краснотурьинского горсуда, всего «пропустили» 27 случаев, из них 11 – о заболевших врачах и других сотрудниках больницы. Однако оштрафовали администрацию лишь за один «косяк».

- Штраф выписали лишь за то, что они не вовремя предоставили информацию о пациентах, больных коронавирусом, - рассказали «КП» в суде. – За дезинфекцию наказывать не стали.

В итоге, администрацию больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей. Кстати, подобная ситуация не так давно произошла в больнице Нижнего Тагила.