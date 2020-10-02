В Екатеринбурге продуктовый магазин наказали за плохую дезинфекцию

В Екатеринбурге продуктовый магазин оштрафовали за плохую дезинфекцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Роспотребнадзора во время проверки продуктовых магазинов обнаружили в «Кировских», расположенных на ЖБИ и на Ботанике, нарушения санитарных норм. Дело в том, что сотрудники магазина проводили очень плохую дезинфекцию в помещениях – либо не проводили ее вообще.

- Также был выявлен факт преждевременно заполнения графика уборки помещений, что ставит под сомнение реальность проведения мероприятий по уборке и дезинфекции, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За грубые нарушения специалисты Роспотребнадзора оштрафовали юридическое лицо на 100 тысяч рублей.