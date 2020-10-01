В консульстве Азербайджана в Екатеринбурге объяснили, почему к их зданию пришло множество соотечественников

Азербайджанцы пришли к зданию, чтобы продлить загранпаспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром, 1 октября, около здания консульства Азербайджана в Екатеринбурге собралось около сотни азербайджанцев.

Но, как оказалось, с военным конфликтом в Нагорном Карабахе это никак не связано. Об этом «КП» рассказал генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров.

- Это очередь из людей, которым нужно продлить загранпаспорта. Просто из-за коронавируса у нас сильно уменьшилось количество дней для приема граждан. Скопление людей связано именно с этим, - рассказал Ильгар Искендеров.

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