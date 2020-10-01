Перебегала через дорогу: у «Гринвича» мотоцикл сбил пенсионерку

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером, 30 сентября, в центре Екатеринбурга, в районе ТРЦ «Гринвич», произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. Мотоциклист сбил бабушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте, чтобы успеть на трамвай.

- Водитель двигался в сторону Московской и допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть справа налево, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В итоге, 70-летняя пенсионерка получила серьезные травмы: ушиб левой голени и сотрясение головного мозга. Срочно прибывшая на место бригада медиков доставила ее в горбольницу №36.