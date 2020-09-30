От коронавируса умерли еще четыре уральца

Всего в регионе 601 смерть от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области от коронавируса погибли еще четыре человека. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 601 смерть. Кроме того, в сегодняшнюю сводку попали 149 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+63). Словом, статистика вновь начала расти на глазах.

Общее число подтвержденных случаев – 29154.

Состояние 98 пациентов оценивается как тяжелое, 95 из них находятся в реанимации, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число уральцев в состоянии средней тяжести – 476. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Хорошие новости есть: на все время уральские медики поставили на ноги 21797 человек. Только за сутки из больниц выписали 72 пациента.