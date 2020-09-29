Покорит своими видео в TikTok: уралочка ищет жениха на Первом канале

Фото: скриншот с видео из TikTok

Жительница Березовского, города, расположенного под Екатеринбургом, Екатерина Зуб решила поучаствовать в популярном ток-шоу на Первом канале «Давай поженимся». Ее заметили продюсеры и пригласили на передачу благодаря ее популярным видео в TikTok. В этой соцсети у нее больше девяти тысяч подписчиков.

- Екатерина – человек позитивный, очень активный и открытый ко всему новому. Она с радостью согласилась принять участие в передаче, тем более, что на данном этапе своей жизни она действительно очень хочет найти вторую половину и построить семью, - рассказали в администрации Березовского.

От звонка продюсера до выезда в Москву у Екатерины было ровно три дня, поэтому она, недолго думая, отправилась в Старопышминск [пригород Березовского – прим. ред.] снимать визитку. Этот поселок она считает своим местом силы. Собрав итоговый вариант видео, женщина направилась в столицу.

- Съемки передачи проходили 28 сентября. Поддерживали Екатерину ее друзья: шоумен и певец Андрей Али и блогер Татьяна Семинская, - рассказали в администрации. – Кстати, волею судьбы, Татьяна тоже была участницей передачи «Давай поженимся».

Выпуск ток-шоу выйдет на Первом канале только в середине сентября.