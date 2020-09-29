Мужчину зажало внутри грузовика: под Екатеринбургом произошло жесткое ДТП

Фото: сообщество "Сила Березовского в людях"

Сегодня утром, 29 сентября, на 24м километре ЕКАДа произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика, двигаясь в направлении Березовского, выехал на встречку и столкнулся сразу с двумя машинами: внедорожником Toyota и фурой «МАН».

- В результате происшествия, водителя грузовика заблокировало в автомобиле, ему понадобилась помощь спасателей, - рассказали в администрации Березовского.

Фото: сообщество "Сила Березовского в людях"

Мужчина получил переломом левой ноги. Его срочно доставили в ГКБ №23 Екатеринбурга. Сейчас инспекторы выясняют точные обстоятельства аварии и опрашивают участников и очевидцев.

- Движение в районе 24-го километра ЕКАД временно организовано в одну полосу, сотрудники ГИБДД на месте аварии проводят распорядительно-регулировочные действия, - добавили «КП-Екатеринбург» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, как опасно садиться за руль в утомленном состоянии. Если вдруг почувствовали, что устали, сразу же остановитесь и отдохните.