На Урале водитель с «сюрпризом» протаранил иномарку на встречке

Мужчину отвезли в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 сентября в городе Новоуральск Свердловской области водитель иномарки Hyundai Accent во время движения вылетел на встречную полосу и врезался в Subaru Forester. Во время досмотра в его автомобиле нашли сверток с запрещенным веществом.

От медицинского свидетельствования он оказался, а водительских прав у мужчины не оказалось. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан». После ДТП водителя под стражей отправили в суд.

Позже выяснилось, что на этой неделе этот же 35-летний водитель уже попадал в ДТП. Всего за шесть лет управления автомобилем мужчина привлекался к ответственности за нарушения 27 раз.