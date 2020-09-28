Житель Екатеринбурга отсудил у дорожников 130 тысяч рублей за неогороженный котлован

Капитальный ремонт указанной дороги проводил подрядчик АО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 33» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель Александр С. отсудил у дорожников 130 тысяч рублей за ремонт машины. В сентябре прошлого года мужчина попал в аварию на трассе до Тюмени. Всему виной неогороженный котлован, которого не было видно в темноте. В результате аварии Александр получил травмы и был 10 дней на больничном.

- Согласно экспертному заключению, размер ущерба, причиненного автомобилю, составил 191 200 рублей. Эксперту Александр заплатил 2 500 рублей. Мужчина обратился в дорожную службу с претензией, в которой просил возместить сумму ущерба и моральный вред в размере 40 тысяч рублей. Но дорожное предприятие в добровольном порядке возмещать ущерб от ДТП отказалось, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворен лишь частично. С ответчика было взыскано 114 720 рублей ущерба, компенсация морального вреда – 5 тысяч рублей и 13 514 рублей судебных расходов. Не согласившись с решением, «Дорожное эксплуатационное предприятие № 33» подало апелляцию. По ее итогу сумму выплат снизили до 133 234 рублей.