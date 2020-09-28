В пункте тестирования на коронавирус в аэропорту Кольцово будут работать одновременно три медсестры

Медиков в Кольцово прибавится Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге приняли решение расширить штат медицинских работников, которые занимаются тестированием на COVID-19 прилетевших из других стран уральцев.

Увеличение штата связано с большими нагрузками на медиков, а также с большими очередями в терминале. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в оперативном штабе Свердловской области. Для этого будет организована работа трех медсестер одновременно.

Напомним, что в прошедшие выходные в уральской воздушной гавани наблюдались большие очереди в пункт сдачи теста на коронавирус. В пиковые моменты нагрузка составила 300 человека, хотя до этого не превышала 50 человек.ё