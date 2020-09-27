Отключал сигнализацию и разбивал заднее стекло: в Екатеринбурге поймали угонщика дорогих иномарок

Сначала нашли предполагаемый гараж, затем угонщика. Фото: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбургу.

Полиция Екатеринбурга задержала похитителя дорогих иномарок. Серию краж совершил 26-летний местный житель. В МВД по городу сообщили, что расследование уголовного дела завершено и скоро будет передано в суд. Там же рассказали, по какой схеме действовал подозреваемый.

Похититель отдавал предпочтения дорогим иномаркам. Именно поэтому общий ущерб составил 6 миллионов рублей, на счету у мужчины пять краж.

- С помощью специального оборудования он отключал противоугонную систему автомобиля, запускал двигатель и перегонял транспорт в гараж-отстойник. После чего сбывал машины третьим лицам, - объясняют в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Поймать злоумышленника удалось, когда сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Екатеринбургу оперативным путём установили место гаража-отстойника, предназначенного для очередной угнанной машины.

Фото: предоставлено пресс-группой УМВД по Екатеринбургу.

Преступника задержали бойцы ОМОН Росгвардии. Засада случилась на территории гаражного комплекса на улице Коммунистической. Там то 26-летний подозреваемый попался с поличным.

- Во время осмотра присвоенной иномарки полицейские выяснили, что похититель разбил стекло задней пассажирской двери и, проникнув в салон, отключил систему охраны. После проведения следственных действий машина была возвращена законному владельцу, - добавили в ведомстве.

До решения суда угонщик помещён под стражу. Ему может грозить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.