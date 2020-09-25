В Нижнем Тагиле на реконструкцию парка Победы потратили почти 40 миллионов рублей

Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле открыли после реконструкции парк Победы. На обновление территории потратили 37,9 миллионов рублей. На эти деньги здесь создали комфортные условия для проведения досуга, физической активности, культурно-массовых мероприятий и спокойного отдыха. Рассказываем, что для этого было сделано.

В парке украсили цветной плиткой центральные аллеи, грунтовые дорожки березовой рощи засыпали песчано-гравийной смесью, обустроили газоны, высадили цветы и кустарники. Кроме того отремонтировали систему наружного освещения и увеличили количество светильников.

Фото: мэрия Нижнего Тагила

Вдоль аллей установили уютные скамьи и беседки. Появилась комбинированная площадка для волейбола и баскетбола, спортивные тренажеры и большая детская зона с игровыми комплексами, выполненными из экологичных материалов.

Также в парке появился скейтпарк и участок для выгула собак. Как отмечают в пресс-службе мэрии, со следующего года на открытых площадках будут проходить тематические вечера, концерты и развлекательные программы. Всего реконструкцию провели на территории площадью в 2,5 гектар.