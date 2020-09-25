Дома забыл: в Екатеринбурге поймали родителей, которые перевозили детей без автокресел

В Екатеринбурге поймали родителей, которые перевозили детей без автокресел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 25 сентября в Екатеринбурге Госавтоинспекция решила провести рейд по детским креслам. Он проходил вблизи детских садов. Инспекторы ГИБДД проверяли, есть ли у родителей в машинах автокресла, и правильно ли они установлены.

- В ходе мероприятия полицейские привлекли к административной ответственности семь водителей, игнорирующих правила перевозки детей, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Чаще всего родители оправдывались перед сотрудниками тем, что торопились, а также тем, что забыли кресло дома или в другой машине.

По данным Госавтоинспекции, с начала года на территории Екатеринбурга произошло 25 аварий с участием детей-пассажиров. В них пострадали 29 детей, в двух случаях малыши были без автокресла.