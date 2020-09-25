В Екатеринбурге из горящей пятиэтажки спасли 48 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Поздним вечером 24 сентября в Екатеринбурге произошел сильный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 23:28 о том, что на улице Серова горит пятиэтажка. На место тут же выехали 23 спасателя на девяти спецмашинах.

- На площади пять квадратных метров повреждены домашнее имущество и внутренняя отделка в квартире, расположенной на 9 этаже пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Прибывшие звенья газодымозащитной службы экстренно эвакуировали из дома 48 человек, включая семь детей. В том числе с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестницам спасли трех жильцов. С огнем удалось справиться в 00:12, разбирать сгоревшие конструкции спасатели закончили в 01:37.

К сожалению, в пожаре погибла местная жительница. Эту информацию подтвердили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

- Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СКР проводится проверка, осматривается место происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - рассказали в ведомстве. - Явных признаков криминальной смерти нет, все обстоятельства произошедшего выясняются.