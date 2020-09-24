Отец Максим Миняйло: в Екатеринбурге будет три Кафедральных собора

Отец Максим Миняйло рассказал о том, как появился монастырь на Ганиной яме и Храм-на-Крови в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло рассказал о том, как в Екатеринбурге появился храм на месте расстрела царской семьи, а на Ганиной яме – монастырь.

Ровно 20 лет назад, в 20-х числах сентября 2000 года Екатеринбург посетил патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй. Глава Русской Православной церкви посетил место, где много лет находились останки царской семьи Николая Второго – урочище Ганина Яма.

Там патриарх в ходе разговора высказал мысль, что на этом месте мог бы появиться храм или скит. Позже идея была немного изменена, и на этом месте появился целый монастырь.

В это же время стал строиться Храм-на-Крови, возведение которого лично курировал губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

- Он стройку организовал и курировал ее. Редкий день, когда губернатор на стройку не приезжал. Изначально был другой проект храма, но хорошо, что выбрали этот: он идеально вписывается в комплекс Вознесенской горки, - рассказал в эфире ОТВ отец Максим Миняйло.

По его словам, Храм-на-Крови не является Кафедральным собором города. В Екатеринбурге уже есть два таких собора – Ивановская церковь возле Центрального стадиона и Свято-Троицкий собор. Храм Святой Екатерины, который возведут на месте Приборостроительного завода, станет третьим Кафедральным собором города.