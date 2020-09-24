В Екатеринбурге появилась рябиновая аллея

Фото: ИА "Уральский меридиан"

24 сентября в Екатеринбурге у главного корпуса Российского государственного профессионально-педагогического университета появилась аллея из 80 рябин. Деревья высадили в честь 80-летия системы профессионального образования.

На открытие аллеи приехал министр и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, а также специалисты системы профессионального образования, пишет ИА «Уральский меридиан».

- Искренне благодарен Совету ветеранов профессионального образования, который вышел с предложением создать аллею, - говорит ректор РГППУ Евгений Дорожкин.