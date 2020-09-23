В Свердловской области отремонтировали 2 моста и 46 километров трасс

Мост Арамиль-Большой Исток Фото: департамент информационной политики

В Свердловской области отремонтировали 13 участков дорог. Рабочие обновили 46,2 километров асфальтобетонного покрытия и два моста на региональных дорогах. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области. На работы потратили 558,5 миллионов рублей. Рассказываем что изменилось.

Арамиль

1. Мост на дороге Арамиль - Фомино через реку Исеть

На мосту длиной почти 58 метров дорожники привели в порядок проезжую часть, пролетное строение, опоры, тротуары и укрепили конусы. Кроме того, построили лестницы и заменили ограждения.

2. Мост на пятом километре дороги Арамиль - Большой Исток

Стометровое сооружение долго находилось в аварийном состоянии. Но в этом году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» его удалось реконструировать. Специалисты обустроили балки пролётного строения, заменили резиновые опорные части, две шкафные стенки моста, забетонировали швы и стыки балок. Кроме того ремонтные бригады уложили выравнивающий защитный слой из бетона и асфальтобетонное покрытие, установили перильное и барьерное ограждения.

ЕКАД

Здесь отремонтированы два участка. Рабочие ликвидировали колеи и уложили новый слой асфальтобетона.

Верхняя Пышма

На обходе города ликвидированы колеи на съездах многоуровневых развязок. Завершен ремонт почти двухкилометрового участка на прямом направлении региональной трассы Подъезд к Верхней Пышме.

Поселок Шабровский

Отремонтировано 3,8 километра дороги к поселку от Полевского тракта.

Кроме того обновлены три участка Серовского тракта общей протяженностью более 10 километров. На одном из этих участков выполнен капитальный ремонт. Также введены в эксплуатацию после ремонта 1,2 километра подъезда к поселку Верхнее Дуброво от Тюменского тракта и 14 километров дороги Первоуральск - Шаля.

Напомним, что на дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в этом году направлено 6,2 миллиарда рублей. На эти деньги планируется отремонтировать около 138,5 километров дорог. Из них 86,2 километра приходится на региональные дороги. В Екатеринбурге ремонтируются 16 улиц общей протяженностью почти 20 километров. В Нижнем Тагиле ремонтируются 22 улицы общей протяженностью 30,3 километра.