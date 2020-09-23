В Нижнем Тагиле затянувшееся празднование дня рождения закончилось убийством

Фото: СК по Свердловской области

Жителя Нижнего Тагила признали виновным в убийстве, которое он совершил, празднуя свой день рождения. По данным следствия, 1 февраля 24-летний молодой человек решил отпраздновать день рождения и, собравшись в квартире на улице Тимирязева с двумя знакомыми, начал распивать алкоголь. Празднование затянулось, но друзья не думали останавливаться и на третий день купили два литра чистого спирта и развели его водой, чтобы получить в два раза больше «горячительного».

- Такое количество спиртного неизбежно должно было чем-то обернуться. И самое страшное произошло. 3 февраля в ходе затянувшегося застолья между «виновником торжества» и его знакомым, 1986 г.р., произошёл словесный конфликт. На почве ссоры подсудимый вооружился самодельным деревянным пуфом, который бросил в голову своего оппонента. Затем злоумышленник стал руками, ногами и ножом причинять противнику телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СК по Свердловской области.

О произошедшем именинник сам сообщил соседям и попросил их вызвать сотрудников полиции. На суде мужчина заверил, что будучи трезвым, никогда бы не совершил подобного. Суд назначил нижнетагильцу наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.