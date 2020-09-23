На очистку Черноисточинского водохранилища выделили 450 миллионов

Уже в октябре свердловские власти выберут подрядчика, который будет заниматься очисткой водохранилища Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область на федеральном уровне получила добро на проект по очистке ложа Черноисточинского водохранилища. Средства на проведение работ регион получит уже в этом году. Этот водоем – основной источник питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.

- Общий срок реализации пилотного проекта по очистке рассчитан на четыре года, общий объем финансирования за счет средств субвенций в рамках нацпроекта составит почти 450 миллионов рублей, - рассказали в региональном департаменте информполитики региона. – Будет очищено 84,6 гектара дна водохранилища, объем вынимаемых донных отложений – более 500 тысяч кубометров.

Сейчас министерство природных ресурсов и экологии области занимается разработкой аукционной документации. Подрядчика, который займется очисткой, выберут уже в октябре.