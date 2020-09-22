В Екатеринбурге не будут продавать особняк на Малышева

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Сегодня днем, 22 сентября, депутат Гордумы Андрей пирожков обратился в администрацию Екатеринбурга и Росреестр с вопросом, почему власти выставили на продажу особняк, который находится на Малышева, 40. По его словам, стоимость здания значительно занижена – его собираются продать за 16 миллионов.

Однако в администрации Екатеринбурга заявили, что продавать собираются не сам особняк, а соседнее кирпичное строение по тому же адресу – но с другим кадастровым номером.

- Само по себе проведение аукциона в электронной форме обеспечивает максимальную открытость и прозрачность продажи муниципального имущества, - отметили в пресс-службе мэрии. – На смежном земельном участке с кадастровым номером 66:41:0401020:2 расположено здание с кадастровым номером 66:41:0704045:716 площадью 681,9 квадратных метра с местоположением: улица Малышева, 40.

«Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0401020:2 и здание с кадастровым номером 66:41:0704045:716 не являются собственностью муниципального образования «город Екатеринбург», - добавили в мэрии.