Писатель Алексей Иванов встретится с читателями на заброшенном заводе под Екатеринбургом

Писатель Алексей Иванов встретится с поклонниками на заброшенном заводе в Сысерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грядущие выходные, 26 и 27 сентября, станут последними в проекте «Лето на заводе». В его рамках все лето на старинном железоделательном заводе в Сысерти, что под Екатеринбургом, проходили различные лекции, выставки и мастер-классы.

Завершить летний сезон позвали известного уральского писателя Алексея Иванова, автора бестселлеров «Сердце пармы», «Географ глобус пропил», «Хребет России» и «Золото бунта». Писатель приедет на Урал 27 сентября.

- В программе визита – знакомство с историческим центром Сысерти, экскурсия по заводу и презентация результатов тактического урбанизма, - рассказали в пресс-службе проекта «Лето на заводе». – После этого в открытом амфитеатре начнется открытая встреча автора с читателями и поклонниками и автограф-сессия. Посетители смогут пообщаться с Алексеем, задать ему вопросы. За лучшие организаторы обещают подарить книги с подписью автора.

Встреча с поклонниками запланирована на 27 сентября в 14:00.