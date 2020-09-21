Убил инвалида и угрожал ножом женщине: злостного рецидивиста из Волчанска ждет серьезный срок

мужчина окажется за решеткой уже в шестой раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить злостного рецидивиста, убившего инвалида и угрожающего расправой женщине. По данным следствия, 20 ноября 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из посёлков Городского округа Карпинск до смерти избил 57-летнего знакомого не способного передвигаться самостоятельно без специального устройства. Увидевшая происходящее 34-летняя женщина, которая находилась там же в квартире, пыталась остановить обвиняемого, пригрозив звонком в полицию. После ее слов мужчина приставил к ее горлу нож и стал угрожать расправой. Сотрудники полиции задержали рецидивиста по горячим следам.

- На его счету 5 статей УК, как действующего, так и времён РСФСР. Фактически это рецидивист, не желающий мирно сосуществовать с законом. В крайний раз он покинул стены пенитенциарного учреждения в июне 2019 года, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Обвиняемый лишил жизни человека с ампутированными ногами - а на это далеко не каждый, даже самый отпетый уголовник, решился бы. Новый длительный срок для него - это вопрос ближайшего времени.

Мужчина будет осужден по статьям п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии) и ч.2 ст.119 УК РФ (угроза убийством, совершённая в отношении лица в связи с выполнением общественного долга).