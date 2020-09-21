Казачий атаман высказался против открытия в Екатеринбурге бара «Бесы»

Фото: instagram.com/besy_gastrobar

В Екатеринбурге по адресу Хохрякова, 3а готовится к открытию «Гастробар соблазнов «Бесы». Сейчас заведение еще не работает, но вывеска уже есть. На появление бара отреагировал атаман казачьей станицы Горный Щит Олег Сененко. По его мнению, такое название – провокация.

- Существуют в мире разные люди. В том числе есть православные активисты. Могут коктейли Молотова полететь. Могут просто поджечь, спичками например. Не важно как, но люди могут протестовать против этого, - высказался Олег Сененко в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург». - Это что издевка или провокация. Мое мнение по поводу открытия бара отрицательное. С таким названием у меня вопрос - кто там собирается. Сатанисты? Это же звонок обществу.

Также атаман казачьей станицы Горный Щит отметил, что протестовать представители казачьего сообщества против открытия кафе не будут и его мнение – частное.

В баре отреагировали на заявление атамана и рассказали, что им не хотелось устраивать разборки.

- Мы совершенно не хотим конфликта. Наше заведение никаким образом не несет в своей основе политические или подобные основания, разъединяющие людей. Мы живем с вами в прекрасном городе Екатеринбурге, где люди сами решают приходить им в заведение или нет. Наше название несет в себе мифологических животных, отношение к паназиатской культуре, кухне и новую коктейльную историю для города, - рассказали в баре. - Мы хотим, чтобы приходя к нам в Бесы, человек отвлекался от рутинных будней, и был собой. Если какие-то организации видят в самом названии подвох и скрытый смысл, то это лишь ошибочные их предположения.