Предлагал интим за 100 рублей: в Екатеринбурге поймали педофила, пристававшего к 6-летней девочке

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали изращенца, который за 100 рублей предлагал маленьким девочкам интим. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, о произошедшем стало известно после того, как одна из девочек пожаловалась отцу на странного мужчину.

- Шестилетняя школьница рассказала отцу, что когда шла домой вместе со своей 8-летней подругой, то в подъезде дома на улице Московской встретила неизвестного ей мужчину. Он предложил девочкам потрогать его половой орган и пообещал им за это 100 рублей, - рассказал наш собеседник.

19 сентября сотрудники уголовного розыска отдела полиции №8 задержали подозреваемого в этом поступке. Им оказался 36-летний гражданин Таджикистана, приехавший в Россию в качестве мигранта.

На мужчину завели уголовное дело по статье 132 «Насильственные действия сексуального характера». Сейчас он находится под стражей.

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