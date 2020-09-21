В Екатеринбурге рядом с домом Бориса Рыжего установили табличку о поэте

Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В Екатеринбурге, в районе Вторчермета у дома на Титова, 44,установили информационную табличку о поэте Борисе Рыжем. Место было выбрано не случайно – в этих стенах он прожил с 1980 по 1991 года. На табличке, помимо портрета поэта, нанесена строчка из предсмертной записки и цитата одного из произведений:

Помнишь дождь на улице Титова,

Что прошёл немного погодя

После слез и сказанного слова?

Ты не помнишь этого дождя!

Стенд выполнен в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга. Этот проект – один из 15 социально-культурных проектов, который реализуется при поддержке компании «Атомстройкомплекс».

- Очень хорошо помню комнату Бори в этом доме: стол, шкаф, диван и полка с кассетами. Ничего лишнего, все в идеальном порядке. «Вторчерметовское» детство и ранняя юность, если можно так сказать, наложили огромный отпечаток и на формирование Бориса как человека и на его творчество. Думаю, ему было бы лестно и приятно, - рассказала вдова поэта Ирина Князева.

Всего в Екатеринбурге планируется установить порядка 300 информационных стендов, которые в будущем станут основой для экскурсионных маршрутов. На сегодняшний день в центре города установлено 30 таких табличек.