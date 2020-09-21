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Недвижимость

Мэрия Нижнего Тагила купит 25 квартир для жителей трущоб

Деньги вложат в строительство нового дома
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Дом сдадут в эксплуатацию до начала ноября 2021 года

Дом сдадут в эксплуатацию до начала ноября 2021 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Нижнего Тагила вложит 41 миллион рублей в строительство многоквартирного дома, в котором 25 квартир приобретут для жителей аварийного жилья.

Дом построят из кирпича, блоков и панелей. Квартиры будут полностью готовы к проживанию. После того, как объект введут в эксплуатацию (не позднее 1 ноября 2021 года), у застройщика будет 45 дней, чтобы передать квартиры в собственность города. Об этом пишет информационное агентство TagilCity.ru.

Заявки от застройщиков принимаются до 29 сентября.

Строительство и ремонт