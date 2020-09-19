В Екатеринбурге на остановке нашли труп мужчины

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Минувшей ночью в Екатеринбурге на трамвайной остановке в районе Уралмаша местные жители обнаружили труп. На место сразу же вызвали следователей и скорую. «На трамвайном кольце Машиностроителей лежит труп», - сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

В пресс-службе СКР по Свердловской области информацию подтвердили.

- Сейчас следователи отдела Орджоникидзевского района областного СКР проводят проверку. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тепло мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе. – Предварительно: не криминал.