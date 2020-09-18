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Трех екатеринбуржцев будут судить за организацию незаконной миграции

Банда «провезла» на территорию России почти две тысячи человек
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Теперь им грозит до семи лет колонии

Теперь им грозит до семи лет колонии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили трех местных жителей – двух мужчин и женщину, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Банда «проработала» на территории города с февраля по октябрь.

- В нарушение установленных правил и норм, предусмотренных действующим законодательством, они организовали незаконный въезд и пребывание в РФ 1986 иностранных граждан, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге, на них завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

Криминал