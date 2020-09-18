Трех екатеринбуржцев будут судить за организацию незаконной миграции

Теперь им грозит до семи лет колонии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге под суд отправили трех местных жителей – двух мужчин и женщину, которых обвиняют в организации незаконной миграции. Банда «проработала» на территории города с февраля по октябрь.
- В нарушение установленных правил и норм, предусмотренных действующим законодательством, они организовали незаконный въезд и пребывание в РФ 1986 иностранных граждан, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге, на них завели уголовное дело и направили в Кировский районный суд Екатеринбурга. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.