Около 500 жителей Уралмаша больше часа сидели без электроэнергии

Электричество вернули в дома жителей Уралмаша после шести вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уралмаше сегодня вечером у больше 500 человек отключилось электричество. Больше часа жители района сидели в темноте. Как рассказали «КП-Екатеринбург» читатели, во время отключения электроэнергии закрывались некоторые магазины.

- Около 17 часов произошло технологическое нарушение. В результате чего было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе улиц Орджоникидзе - 40 лет Октября - бульвар Культуры. Технологическое нарушение локальное, - рассказали в «Россети Урал» - «Екатеринбург».

На место аварии выезжали оперативно-выездные бригады энергетической компании. Электроснабжение жителям Уралмаша вернули в 18:15.