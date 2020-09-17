На Уралмаше труп перекрыл трамвайное движение

Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» / vk.com

В Екатеринбурге на Уралмаше на трамвайных путях по улице Донбасской прямо на трамвайных рельсах днем 17 сентября скончался человек.

Очевидцы рассказали ИА «Уральский меридиан», что тело лежит прямо на трамвайных путях, из-за чего движение общественного транспорта оказалось заблокировано.

На место гибели человека прибыла бригада медиков скорой помощи, а также следователи из СО СКР по Орджоникидзевскому району.

На месте проводится осмотр, чтобы выяснить причину смерти человека.