Нареканий нет: в Нижнем Тагиле отремонтировали три дороги

Ремонт трех дорог завершен в срок. Фото: Лев Истомин

В Нижнем Тагиле после капитального ремонта сдали три больших дороги в рамках БКАД.

Комиссия 17 сентября не выявила существенных нареканий и приняла отремонтированные дороги по улицам Горошникова и Чайковского, а также на проспекте Строителей. На этих участках заасфальтировали больше 40 тысяч «квадратов» дорожного полотна, заменив попутно бортовые камни, канализационные люки, а также оборудовали газоны, проезды во дворы многоквартирных домов и пешеходные переходы.

В 2020 году в рамках национального проекта БКАД запланирован ремонт 28 объектов, 16 из которых приняли в эксплуатацию. Остальные завершат до середины октября этого года. На эти цели за весь сезон освоят 626 миллионов рублей. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Также Нижнему Тагилу выделили дополнительно 125 миллионов рублей на ремонт пяти дорог сверх плана.