В Нижнем Тагиле сдали еще три отремонтированных дороги

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле отремонтировали еще три дороги в рамках нацпроекта БКАД: улицу Горошникова, Чайковского и проспект Строителей. На двух центральных улицах суммарно заасфальтировано больше 40 тысяч «квадратов» дорожного полотна, заменены бортовые камни, отремонтированы колоды и люки, а также обустроены газоны и пешеходные переходы.

- «Зебры» - с искусственными неровностями и тактильной плиткой, предназначенной для ориентирование людей с ограничениями по зрению, - отметили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

На улице Чайковского отремонтировали дорогу на четырех тысячах «квадратов» - на ней постелили новый асфальт вместо брусчатки, отремонтировали въезды во дворы, а также восстановили газоны и ограждения.

Всего в Нижнем Тагиле в этом году планируется отремонтировать 28 объектов. 16 из них уже сданы в эксплуатацию, а работы на оставшихся закончат до 15 октября.