В Нижнем Тагиле ищут очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле в прошлую пятницу, 11 сентября около одиннадцати часов вечера возле дома 109 по улице Чайковского водитель иномарки насмерть сбил прохожего. 35-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.

- Водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь со стороны улицы Энтузиастов в сторону проспекта Вагоностроителей, допустил наезд на пешехода, мужчину 1985 года рождения, пересекавшего проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Сейчас сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП. В управлении МУ МВД России «Нижнетагильское» просят откликнуться тех, кому известны какие-либо обстоятельства ДТП, и позвонить по телефону (3435) 97-61-35.