Уральца отправили в тюрьму за угон машин вместе с подростками

За решеткой парень проведет 6 лет и 6 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите, что в Свердловской области, под суд отправили 19-летнего парня, которого обвиняют в угоне автомобилей. Еще одну статью на него завели за то, что он «взял в дело» несовершеннолетних подростков. Все произошло в конце сентября прошлого года: будучи пьяным, он предложил своим 17-летним товарищам угнать машину, чтобы покататься по улицам города. Те согласились.

- Они залезли в легковой автомобиль «ВАЗ-2101» и попытались завести его путем замывания проводов в замке зажигания, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Но этого сделать не удалось. Тогда они решили «толкнуть» двигатель, чтобы тот завелся. Эта попытка также провалилась. После чего парень предложил подросткам угнать другую машину. В итоге, за ночь они угнали три отечественных легковушки.

- Две машины получили значительные повреждения, поскольку на одной из них группа съехала в канаву, бросив ее там, а на второй они врезались в дерево, - добавили в прокуратуре. – При поездке на последнем автомобиле их заметила полиция. В ходе преследования они бросили машину и скрылись с места преступления.

В итоге, всех троих задержали. Один из подростков погиб, поэтому в отношении него уголовное преследование прекращено. Другому суд назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. А 19-летнему парню – 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, его также лишили прав на три года.