В Екатеринбурге прививки от гриппа будут ставить в ТРЦ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области проходит масштабная прививочная кампания. Власти планируют вакцинировать от гриппа порядка 70-75% населения региона. А в столице Урала теперь можно поставить прививку прямо в ТРЦ.

- Чтобы поставить прививку, необходимо при себе иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Обязательными условиями для постановки вакцины от гриппа также являются хорошее самочувствие, отсутствие каких-либо признаков ОРВИ, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Кроме того, обязательно соблюдение масочного режима.

Публикуем график со временем и местом, где можно поставить прививку:

17 сентября – областной рынок на Громова (с 10:00 до 15:00);

18 сентября – территория ЦПКиО имени Маяковского (с 17:00 до 20:00);

18 сентября – ТЦ «Дирижабль» (с 10:00 до 14:00);

22 сентября – ТРЦ «Окей» (с 10:00 до 14:00);

22 сентября – ТРЦ «Радуга» (прививать будут только сотрудников центра);

25 сентября – ТЦ «Мега» (с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00).