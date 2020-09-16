В Екатеринбурге прививки от гриппа будут ставить в ТРЦ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области проходит масштабная прививочная кампания. Власти планируют вакцинировать от гриппа порядка 70-75% населения региона. А в столице Урала теперь можно поставить прививку прямо в ТРЦ.
- Чтобы поставить прививку, необходимо при себе иметь полис медицинского страхования, паспорт и прививочный сертификат. Обязательными условиями для постановки вакцины от гриппа также являются хорошее самочувствие, отсутствие каких-либо признаков ОРВИ, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Кроме того, обязательно соблюдение масочного режима.
Публикуем график со временем и местом, где можно поставить прививку:
17 сентября – областной рынок на Громова (с 10:00 до 15:00);
18 сентября – территория ЦПКиО имени Маяковского (с 17:00 до 20:00);
18 сентября – ТЦ «Дирижабль» (с 10:00 до 14:00);
22 сентября – ТРЦ «Окей» (с 10:00 до 14:00);
22 сентября – ТРЦ «Радуга» (прививать будут только сотрудников центра);
25 сентября – ТЦ «Мега» (с 11:00 до 14:00 и с 15:00 до 19:00).