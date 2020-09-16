В Среднеуральске запустили новую линию по производству СИЗов

Фото: региональный департамент информполитики

В Среднеуральске на предприятии «Медика Е» свердловские власти запустили новую линию по производству СИЗов: одноразовых медицинских масок. Специалисты будут изготавливать материал мельтблаун и нейлоновую резинку – комплектующие к маскам.

- Особенно важно, что запуск первого на Урале собственного производства фильтрующего нетканого материала и нейлоновой резинки позволит обеспечить региональных производителей медицинских изделий качественными комплектующими, - отметил первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

Еще до открытия линии на предприятии создали 60 новых рабочих мест, чтоб увеличить мощности. Планируется выпуск медицинских масок до 350 тысяч штук в сутки.