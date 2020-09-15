Водителя, насмерть сбившего пешехода на трассе Екатеринбург-Тюмень, нашли с помощью камер

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На прошлой неделе на 62 километре федеральной трассы «Екатеринбург – Тюмень» под колесами фуры погиб 57-летний мужчина. Водитель скрылся с места ДТП. На месте аварии сотрудники ГИБДД обнаружили осколки фары автомобиля. Но это не помогло найти водителя, насмерть сбившего пешехода. Установить владельца фуры получилось только с помощью камер на трассе.

- К оперативным мероприятиям по розыску транспортного средства и водителя, совершившего наезд, подключились сотрудники Центра автоматической фиксации нарушений ПДД, которые изучали фото и видеоматериалы, отснятые фото-видеокомплексами, установленными на автодороге «Екатеринбург-Тюмень», на которой произошло ДТП, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Просмотрев записи с камер, автоинспекторы решили проверить автомобиль МАЗ, у которого как раз была повреждена правая фара, осколки которой были найдены на мете ДТП. Установив с помощью фото и видео-фиксации госномер автомобиля и его владельца, госавтоинпекторы связались с ним. По телефону мужчина. Пытаясь избежать осмотра своей машины, заявил, что находится в рейсе. Но вскоре сам приехал в отделение ГИБДД и разрешил провести осмотр автомобиля. На тот момент мужчина уже установил разбитую фару, но госавтоинспекторы это заметили.

Сотрудникам ГИБДД мужчина признался, что именно он совершил наезд на пешехода. По его словам, пешеход выскочил на дорогу неожиданно. Чтобы избежать наезда он вывернул руль влево, но не смог уйти от удара. Немного проехав вперед, водитель остановился, посмотрел, что разбита правая передняя фара, но человека искать не пошел. Объяснить, почему скрылся с места ДТП мужчина не смог. Сейчас по факту ДТП ведется следствие.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления и ареста на срок до 15 суток.