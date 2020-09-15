Власти объяснили гигантские очереди в поликлиниках Екатеринбурга

Очередь в поликлинику в микрорайоне Академический. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Со вчерашнего дня, 14 сентября, в детских поликлиниках Екатеринбурга начали образовываться гигантские очереди. Для того, чтобы попасть к врачу, необходимо было отстоять час, а то и два на улице. Свердловские власти объяснили, в чем причина, и как это исправить.

- Мы знаем, где и в каких поликлиниках очереди. Надо понимать, сегодня много сезонных заболеваний, - рассказал во время брифинга с журналистами заместитель губернатора Павел Креков. – Кто-то делает себе справки на начало учебного года, кто-то выходит на работу. Главное, чтобы очереди не превращалось в источник инфекции.

По словам чиновника, в ближайшие дни состоится собрание с главврачами больниц, в рамках которого будет обговорен план работы, который бы позволил минимизировать риски заражения.