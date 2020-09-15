Кулинаров, готовящих еду для школьных столовых Свердловской области, за нарушения оштрафовали на 6.4 миллиона

По результатам проверок Роспотребнадзора были наложены административные взыскания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали о том, насколько качественная еда подается в школьных столовых Свердловской области. Так, в прошлом учебном году они исследовали более 13 тысяч проб готовой пищи на микробиологические показатели и 5500 проб на санитарно-химические показатели.

- Проведены проверки 315 пищеблоков школ, 441 проверка питания дошкольников, 128 проверок непосредственно организаторов питания, которые по аутсорсингу обеспечивают питание в дошкольные учреждения и школы, - рассказывает Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По итогам проверок специалисты нашли нарушения на пищеблоках в 62% случаев. Среди организаторов питания нарушения допускали 60% компаний.

- По результатам проверок были наложены административные взыскания, составлены 866 протоколов, - добавляет Наталья Моисеева. - Административных взысканий было наложено более чем на 6.4 миллиона рублей.