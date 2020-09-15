На Урале создали выездные мобильные бригады по вакцинации от гриппа

В области уже поставили 476 648 прививок против гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сформировали выездные прививочные бригады по вакцинации от гриппа. Помогать медикам вызвались студенты последних курсов Свердловского областного медицинского колледжа.

- Создание мобильных бригад позволило нам разгрузить поликлиники и стационарные ФАПы, обезопасить жителей города, - отметил главврач Серовской горбольницы, при которой открылся первый передвижной ФАП, Иван Болтасев. – Горожане довольно активно идут сюда на вакцинирование, ведь это действительно удобно.

Студенты, которые работают в мобильных бригадах, заполняют данные пациента, проводят опрос о его противопоказаниях, измеряют артериальное давление и температуру. Благодаря их помощи, в общем, процедура вакцинации занимает не больше пяти минут.

Кстати, по данным Роспотребнадзора на 13 сентября, в области уже поставили 476 648 прививок против гриппа (11,41% всего населения).