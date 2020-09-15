В Нижнем Тагиле 14 семей получили субсидии на покупку жилья

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле получателями субсидии на приобретение жилья или погашение ипотеки стали 14 молодых семей. Глава города Владислав Пинаев вручил им соответствующие сертификаты.

- В 2018 году, когда стал вопрос о продолжении и финансировании подпрограммы, мы приняли решение ни в коем случае не оставлять без поддержки тагильские семьи и большую часть выплат взяли на себя, потому что помогая людям – мы помогаем городу, - отметил Владислав Пинаев.

Как отметили в пресс-службе мэрии, размер выплаты для каждой семьи составил 20% от расчетной стоимости жилплощади и варьировался от количества ее членов. Самую большую субсидию в 740,5 тысяч получила семья из пяти человек. Общая же сумма выплат составила больше семи миллионов.